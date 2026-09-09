Die hohen Energiepreise schüren wiederum die Inflationssorgen im Vorfeld der anstehenden Notenbankentscheide. Von der EZB wird am Donnerstag allgemein eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent erwartet. Entscheidend dürfte vor allem sein, ob die Währungshüter für die Zeit danach eine Pause signalisieren oder weitere Straffungsschritte offenlassen, wie es am Markt heisst. In den USA wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung des Fed in der kommenden Woche inzwischen auf mehr als 60 Prozent geschätzt.