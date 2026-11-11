Am Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit einer leicht festeren Eröffnung gerechnet. Zwar haben die US-Börsen nach überraschend hohen Inflationsdaten im Minus geschlossen, sich aber von ihren Tiefständen zum Börsenschluss in Europa noch etwas erholt. Die hohe Teuerung dürfte im Dezember wohl zu einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed führen, was am Markt nun quasi zementiert wurde und die kurzfristigen Renditen nach oben trieb, wie eine Händlerin sagt. Zudem brachten einige Fed-Mitglieder sogar einen grossen oder zumindest weitere Zinsschritte ins Spiel. «Die Falken kreisen also wieder verstärkt», hiess es dazu am Markt.