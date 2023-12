Das Geschäft dürfte am zweitletzten Handelstag im zu Ende gehenden Jahr in ruhigen Bahnen verlaufen, heisst es weiter. Zum einen sind Unternehmensnachrichten sehr dünn gesät und auch die hiesige Makro-Agenda ist gänzlich leer. Einzig in den USA stehen am Nachmittag noch einige Wirtschaftsdaten an: so etwa die wöchentlichen Erstanträge für Arbeitslosenhilfe. Zum anderen sind viele Marktteilnehmer in den Ferien. Wie stark die ansonsten kurz vor dem Jahresende übliche Kurspflege, das Window Dressing, ausfällt, werde sich noch zeigen, meint ein Händler. Überhaupt scheine die jüngste Entwicklung übertrieben, kommentiert Swissquote. Denn die tiefen Renditen seien nicht mit einer dauerhaft niedrigen Inflation vereinbar. Der Markt könnte stark korrigieren, wenn die Euphorie zu Ende gehe.