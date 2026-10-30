Der Schweizer Aktienmarkt legt am Freitag nach seinem Rekordlauf vom Vortag etwas den Rückwärtsgang ein. Trotz klar negativer Vorgaben sowohl aus den USA als auch aus Asien wird der SMI aber nur vergleichsweise leicht im Minus erwartet. Gleichzeitig haben die Ölpreise wieder etwas angezogen und Bitcoin kam zeitweise durch einen Hackerangriff auf die Kryptobörse Binance unter Druck. Zudem wurden die nachbörslichen Zahlen von Intel und Amazon schlecht aufgenommen. «Das KI-Rennen wird für die grossen Tech-Unternehmen immer teurer», so ein Börsianer. Händlern zufolge sind auch grössere Gewinnmitnahmen im Handelsverlauf somit durchaus möglich.