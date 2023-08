Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Freitag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine tiefere Eröffnung zu. Vor einer Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell hemmen Zinssorgen wieder die Erholung, sagen Börsianer. Von dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole erhoffen sich die Anleger konkretere Hinweise auf die US-Zinspolitik. Bis zur Rede von Powell dauert es allerdings noch etwas: Sie steht erst am späteren Nachmittag an.

25.08.2023 08:45