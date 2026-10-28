Ansonsten ist auch hierzulande die Berichtssaison in voller Fahrt mit einigen Bluechips, darunter die UBS. Im Tagesverlauf wird sich dann der Blick der Anleger mehr auf die Geldpolitik richten, denn die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed steht an. Die EZB folgt am morgigen Donnerstag. Zinsänderungen dürfte es nicht geben, umso wichtiger werden die begleitenden Kommentare. Nach US-Börsenschluss rücken dann mit Zahlen von Microsoft und Alphabet zwei weitere Tech-Grössen in den Mittelpunkt. «Insgesamt ist die Nachrichtenfülle sehr dicht und Anleger scheuen angesichts der geballten Informationen grössere Positionierungen», kommentierte ein Händler.
UBS und weitere Bluechips
Der SMI wird im vorbörslichen Handel von Julius Bär gegen 08.14 Uhr um 0,33 Prozent leichter auf 14'555 Punkten gestellt.
Die UBS (-0,8 Prozent) hat mit ihren Quartalszahlen überwiegend etwas besser abgeschnitten als erwartet, beim Gewinn blieb sie allerdings etwas hinter den Schätzungen zurück. Deutlicher im Fokus als die reinen Zahlen steht aber die aktuelle Diskussion um schärfere Kapitalregeln.
Mit dem Generikakonzern Sandoz (-4,8 Prozent) rückt ein SMI-Neuling in den Blick. Das Unternehmen ist zwar weiter gewachsen, allerdings nicht ganz so stark wie von Analysten erwartet. Dafür wurde der Ausblick teilweise angehoben.
Bereits am Vorabend zeigte Logitech (-3,3 Prozent) ein recht robustes zweites Quartal mit einem Ergebnis über den Analystenerwartungen. Auch blickt CEO Hanneke Faber mit einer gewissen Zuversicht auf die anstehende «Holiday Season», allerdings könnte sich die Inflation bemerkbar machen. Analysten bemängeln zudem etwas die Guidance.
Viel los auch in zweiter Reihe
Straumann (+2,7 Prozent) hat sein Wachstum weiter beschleunigt und teils etwas besser abgeschnitten als erwartet. Zudem hält der Zahnimplantatehersteller an den Jahreszielen fest.
Auch Temenos (+2,8 Prozent) berichteten bereits am Dienstagabend über das dritte Quartal. CFRA stufte die Titel in einer ersten Reaktion auf «Buy» hoch.
Tech-Werte wie VAT (+0,7 Prozent) oder AMS Osram (+4,6 Prozent) dürften zudem nach den starken Zahlen von SK Hynix und vor US-Werten im Blick stehen.
Rieter (-2,2 Prozent) senkt nach den 9-Monatszahlen die Jahresziele während Dormakaba (-0,3 Prozent) an seiner Guidance festhält.
Zahlreiche Analystenkommentare könnten ebenfalls bewegen, wie bei Ems-Chemie (-2,2 Prozent), die von der UBS derweil auf «Neutral» zurückgestuft wurden.
dm/ra
(AWP)