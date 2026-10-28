Ansonsten ist auch hierzulande die Berichtssaison in voller Fahrt mit einigen Bluechips, darunter die UBS. Im Tagesverlauf wird sich dann der Blick der Anleger mehr auf die Geldpolitik richten, denn die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed steht an. Die EZB folgt am morgigen Donnerstag. Zinsänderungen dürfte es nicht geben, umso wichtiger werden die begleitenden Kommentare. Nach US-Börsenschluss rücken dann mit Zahlen von Microsoft und Alphabet zwei weitere Tech-Grössen in den Mittelpunkt. «Insgesamt ist die Nachrichtenfülle sehr dicht und Anleger scheuen angesichts der geballten Informationen grössere Positionierungen», kommentierte ein Händler.