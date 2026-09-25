Ölpreise und Zinssorgen bleiben die treibenden Kräfte am Markt. So sind die Ölpreise zum Wochenschluss nach ihrem zuletzt starken Anstieg wieder etwas gesunken. So hat der Iran den USA laut Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges vorgelegt. Über Vermittler sei der US-Regierung ein Plan vorgelegt worden, wonach die Strasse von Hormus nach sieben Tagen wieder geöffnet werden könne, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, sagte der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi laut der «New York Times» und der «Financial Times» am Rande der UN-Woche in New York.