Die Ölpreise zogen nach den Verlusten der vergangenen Tage allerdings wieder etwas an, Brent verteuerte sich im frühen Handel um rund 1,5 Prozent auf 101,82 Dollar je Fass. Zum Wochenstart war der Preis den vierten Handelstag in Folge gefallen und zeitweise unter die Marke von 100 Dollar gerutscht. «Die Märkte haben die leichte Entspannung schnell eingepreist», sagt ein Marktbeobachter. Ohne weitere diplomatische Fortschritte könne die Risikoprämie ebenso rasch wieder zurückkehren.