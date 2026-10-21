«Mit weiter hohen Ölpreisen und Anleiherenditen sowie geopolitischen Krisen schwanken Anleger zwischen vorsichtigem Optimismus und wachsamen Risikobewusstsein», kommentierte ein Händler. Während hierzulande den Anlegern eine Verschnaufpause in der Berichtssaison gegönnt ist, geht es international mit Volldampf weiter. Dabei stehen klingende Namen auf der Agenda - mit Meta, Tesla, IBM oder SAP vor allem aus der Tech-Branche. Von der Konjunktur kommen derweil keine frischen Impulse.