Im Hintergrund kursieren zudem wieder Gerüchte um neue Zollerhöhungen gegen China, die EU und weitere Länder. «All das begrenzt den Risikoappetit der Anleger und defensive Indizes wie der SMI könnten zum sicheren Hafen werden», kommentierte ein Händler. Die heimische Agenda ist weitgehend leer, generell fehlen mittlerweile die Impulse von Unternehmensseite. Umso stärker richtet sich der Blick der Anleger wieder auf die Konjunkturdaten. Und hier steht am Nachmittag mit dem PCE-Preisindex ein Schwergewicht auf dem Programm. Am Abend rückt dann noch der Konjunkturbericht des Fed (Beige Book) in den Blick, bevor am Donnerstag die US-Börsen wegen «Thanksgiving» geschlossen bleiben.