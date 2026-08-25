Derweil haben die USA den wirtschaftlichen Druck auf den Iran deutlich verschärft. Washington kündigte Sanktionen gegen mehr als 60 Organisationen, Personen und Schiffe an und drohte auch Handelspartnern Teherans mit Sekundärsanktionen sowie einem Ausschluss aus dem US-Dollar-System. Ob die Massnahmen tatsächlich Wirkung zeigen, sei allerdings offen, so ein Marktbeobachter.