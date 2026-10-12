Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag gemäss den vorbörslichen Kursen eine festere Eröffnung ab. Damit könnte der Leitindex SMI an die starke Performance vom Freitag mit einem Anstieg von über 1 Prozent anknüpfen, gestützt auch von einer leichten Entspannung an den Anleihenmärkten. Der Montag präsentiert sich nachrichtenmässig zwar noch ziemlich dünn, in der laufenden Woche geht es aber mit der Berichterstattung zum dritten Quartal los. Hierzulande rücken etwa Givaudan, Lonza oder VAT mit Zahlen in den Fokus, in den USA stehen traditionell die Abschlüsse wichtigen Banken früh auf der Agenda.