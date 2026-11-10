Die Vorgaben aus Übersee sind freundlich: An der Wall Street und in Asien legten vor allem die Techwerte kräftig zu. Von einer nachhaltigen Entwarnung könne aber noch keine Rede sein, warnen Marktbeobachter. Sorgen über hohe KI-Investitionen und deren Rendite bleiben bestehen.
Unterstützung kommt zudem vom Ölmarkt. Nach neuen Entspannungssignalen im Iran-Konflikt haben die Preise weiter nachgegeben. Brent kostet aktuell gut 91 Dollar je Fass und damit so wenig wie seit Ende August nicht mehr. Für neue Impulse könnten am Nachmittag vor allem die US-Inflationsdaten für Oktober sorgen.
SMI nimmt erneut Rekordhoch ins Visier
Die Bank Julius Bär berechnet den vorbörslichen SMI gegen 08.15 Uhr um 0,69 Prozent höher bei 15'050 Punkten. Damit nähert sich der Leitindex wieder dem Allzeithoch von vergangener Woche bei 15'093 Punkten. Bereits am Montag hatte der SMI um 1,01 Prozent zugelegt.
Von den 20 SMI-Werten werden mit Ausnahme von Zurich (-0,2 Prozent) sämtliche Titel höher gestellt. Am stärksten legen Logitech (+1,4 Prozent) zu, gefolgt von Roche (+1,3 Prozent). Der Pharmakonzern hat neue Daten für einen Alzheimer-Kongress angekündigt.
In den hinteren Reihen stehen vor allem Technologiewerte im Blick. AMS-Osram, Comet und Inficon werden nach dem starken Rebound bei internationalen Halbleiterwerten bis zu 3 Prozent höher gestellt. Aus der Reihe tanzt VAT (-1,2 Prozent).
Nachrichten liefert Sunrise (+1,3 Prozent). Der Telekomkonzern hat im dritten Quartal bei der Profitabilität etwas besser abgeschnitten als erwartet. Auch die Zahlen des Immobilienkonzerns PSP (+1,2 Prozent) werden vorbörslich freundlich aufgenommen.
Weitere Impulse kommen von Analystenstudien: Sonova (+2,4 Prozent) profitieren von einer Ratingerhöhung durch Jefferies, Tecan (+1,7 Prozent) von verschiedenen positiven Kommentaren. EMS-Chemie (-1,3 Prozent) stehen dagegen nach einer Rückstufung durch Bank of America auf «Neutral» unter Druck.
an/hr
(AWP)