Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit etwas höheren Kursen in die Sitzung starten. Die Vorgaben aus New York sind für den Start in die kurze Altjahreswoche wenig aussagekräftig, aber tendenziell freundlich. Der Handel in den USA sei am zweiten Weihnachtstag gewohnt ruhig gewesen, heisst es in Marktkreisen. Und dasselbe sei diese Tage auch für den hiesigen Aktienmarkt zu erwarten.

27.12.2023 08:45