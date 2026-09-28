Entsprechend den einmal mehr gedämpften Hoffnungen auf einen Ausweg aus dem Nahostkonflikt haben auch die Ölpreise ihren jüngsten Anstieg bestätigt, bzw. zum Start in die neue Woche noch einmal etwas ausgeweitet. Derzeit liegt der Preis für ein Fass der Sorte Brent bei gut 107 US-Dollar. Der Start in die neue Woche dürfte nachrichtenmässig noch relativ ruhig verlaufen. Mit unter anderem verschiedenen Inflationskennzahlen und vor allem dem US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag steht eine intensive Woche bevor.