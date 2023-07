Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag freundlich in das zweite Semester 2023 starten. Am vergangenen Freitag hatte der Leitindex das erste Börsenhalbjahr mit einem Plus von annähernd 5 Prozent beendet. Die Vorgaben sollten den Markt tendenziell stützen: In den USA war die Wall Street am Freitag fest aus dem Handel gegangen, und auch in Asien präsentieren sich die Börsen am Montag überwiegend freundlich.

03.07.2023 08:45