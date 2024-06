Am Nachmittag steht immerhin noch mit den Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP ein erster Hinweis auf die dann am Freitag fälligen US-Arbeitsmarktdaten auf der Agenda. Zudem steht der ISM-Index für den Dienstleistungssektor an. Zuletzt hatten US-Daten eher enttäuscht, zugleich aber wenig Einfluss auf die Aktienkurse gehabt. Zu schwache Daten nährten allerdings Zweifel an der Dauerhaftigkeit der wirtschaftlichen Stärke in den USA, hiess es von Experten.