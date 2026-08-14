Nach einer nochmals gut gefüllten Berichtswoche bleibt es am heutigen Handelstag relativ ruhig. Auch der Konjunkturkalender weist nur wenige Highlights auf. So steht das Schweizer BIP zum zweiten Quartal auf der Agenda. Am Nachmittag setzt dann neben dem US-Detailhandelsumsatz das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan den Schlusspunkt. Insgesamt könnten die heutigen Daten laut einem Experten durchaus die fehlenden Puzzleteile liefern, um die Erwartungen an eine Zinserhöhung durch das Fed im September zu begraben.