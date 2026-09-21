«Die Märkte starten vorsichtig in die neue Woche, wobei die Stimmung von anhaltender Zinsunsicherheit weltweit und geopolitischen Spannungen geprägt ist, die weiterhin Aufwärtsdruck auf die Ölpreise und die Inflationserwartungen ausüben», fasst ein Händler die Gemengelage zusammen. Gleichzeitig seien die Risiken für die Energieversorgung aus dem Nahen Osten erhöht, da der Konflikt zwischen den USA und dem Iran weiterhin in einer Sackgasse steckt und die Angriffe der Huthi auf Saudi-Arabien eskalierten, was die Märkte in Atem halte.