Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch im Minus erwartet. Anhaltende Inflationssorgen hatten am Vorabend bereits die US-Börsen und dort insbesondere die zinssensiblen Tech-Werte belastet. Hintergrund ist der weiter gestiegene Ölpreis angesichts einer erneuten Zuspitzung der Lage im Nahen Osten. Nach US-Angriffen auf Stellungen im Iran hat das Land Vergeltungsaktionen gestartet. Am Morgen kostete entsprechend ein Fass der Rohölsorte Brent wieder mehr als 95 Dollar. Dies liess auch wieder die Anleiherenditen steigen - teilweise auf Niveaus, die seit 2008 nicht mehr erreicht wurden. Auf die Märkte in Asien schwappte die negative Stimmung ebenfalls über.