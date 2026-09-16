«Der Markt diktiert heute den Kurs des Fed», fasst es eine Händlerin zusammen. Der Markt preise mit über 90 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein - die erste Erhöhung unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh. «Wir wissen alle, dass ein solcher Schritt diametral entgegengesetzt zu den Vorstellungen der derzeitigen US-Regierung ist.» Dabei habe nicht das Fed den Markt in Richtung dieser Entscheidung «gelenkt». Die Anleger hätten ihre Entscheidungen selbst getroffen, unter Berücksichtigung der Wirtschaftsdaten und geopolitischen Faktoren.