Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag leicht freundlich in den Handel starten. Dabei sollte aber auch an diesem Tag zunächst nicht mit allzu grossen Sprüngen gerechnet werden, da die Europäische Zentralbank erst am Mittag ihre Zinsentscheidung veröffentlicht. Die Vorgaben werden am Markt als leicht positiv gewertet. Während die Wall Street uneinheitlich schloss, weisen die meisten asiatischen Börsen positive Vorzeichen auf.

14.09.2023 08:45