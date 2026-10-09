Berichtssaison rückt näher

Darüber hinaus dürften Investoren einen Blick auf die verschiedenen Vertreter aus der Technologiebranche haben. An der Wall Street war es am Vortag einmal mehr zu einem Ausverkauf bei Techwerten gekommen. Schuld waren Berichte, wonach OpenAI weniger Umsatz erzielen könnte als signalisiert. Bei Julius Bär ist allerdings zunächst nichts von Schwäche zu sehen. AMS Osram, VAT, Comet und Inficon gewinnen zwischen 1,4 und 0,8 Prozent hinzu.