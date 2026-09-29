Im Fokus bleibt vor allem das Zusammenspiel aus Ölpreis und Zinsen. Brent notiert am Morgen bei mehr als 107 Dollar je Fass, während die Renditen von US-Staatsanleihen auf hohem Niveau verharren. Dass sich die Aktienmärkte dennoch vergleichsweise widerstandsfähig zeigen, erklären Marktbeobachter damit, dass höhere Renditen derzeit nicht nur Inflationssorgen, sondern auch die robuste Konjunktur widerspiegeln.