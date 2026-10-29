Die US-Notenbank liess die Leitzinsen am Mittwoch wie erwartet unverändert und entsprechend reagierten die Märkte nur wenig auf den Entscheid und die Pressekonferenz. «Die Zinsen wurden zwar nicht erhöht, die Tür zu einer weiteren Straffung aber keineswegs geschlossen», heisst es in einem Marktkommentar. Am Nachmittag folgt die EZB, von der ebenfalls keine Änderung der Leitzinsen erwartet wird.