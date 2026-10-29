Die US-Notenbank liess die Leitzinsen am Mittwoch wie erwartet unverändert und entsprechend reagierten die Märkte nur wenig auf den Entscheid und die Pressekonferenz. «Die Zinsen wurden zwar nicht erhöht, die Tür zu einer weiteren Straffung aber keineswegs geschlossen», heisst es in einem Marktkommentar. Am Nachmittag folgt die EZB, von der ebenfalls keine Änderung der Leitzinsen erwartet wird.
Licht und Schatten zeigen derweil die jüngsten Zahlen grosser Technologiekonzerne. Die Google-Mutter Alphabet enttäuschte mit ihren Resultaten, während Microsoft mit starken Zahlen und einem robusten Azure-Geschäft überzeugte. Samsung erfüllte die Erwartungen ans operative Geschäft weitgehend, die Aktie ist in Korea dennoch deutlich unter Druck. Entsprechend dürfte heute auch den hiesigen Technologiewerten besondere Aufmerksamkeit gelten.
Etwas Entspannung kommt derweil vom Ölmarkt. Neue diplomatische Bemühungen im Nahen Osten nähren die Hoffnung, dass eine erneute Eskalation mit US-Angriffen auf den Iran vermieden werden kann. Brent ist von den jüngsten Spitzen zurückgekommen, bleibt mit rund 114 Dollar je Fass aber auf einem sehr hohen Niveau.
Berichtssaison in voller Fahrt
Der SMI legt im vorbörslichen Handel von Julius Bär gegen 08.15 Uhr um 0,13 Prozent auf 14'600 Punkte zu. Der Mid-Cap-Index SMIM wird 0,12 Prozent höher gestellt.
Im Fokus stehen Amrize (-4,1 Prozent) nach enttäuschenden Quartalszahlen und einer gesenkten Jahresprognose. Ebenfalls schwächer zeigen sich Sandoz (-0,9 Prozent) nach den Zahlen vom Vortag. Die übrigen Bluechips werden leicht höher gestellt.
Aus der zweiten Reihe überraschen Avolta (+0,9 Prozent) positiv. Besonders das organische Wachstum fiel im dritten Quartal besser als erwartet aus.
Gut aufgenommen werden auch die Zahlen von Oerlikon (+2,6 Prozent). Der Industriekonzern lag bei Umsatz und Auftragseingang leicht über den Erwartungen und bestätigte die Jahresziele.
Unter Druck stehen dagegen Vontobel (-2,9 Prozent), wo vor allem die Entwicklung beim Neugeld enttäuschte.
Idorsia (+1,6 Prozent) bestätigte derweil die Ziele. Zudem plant das Biopharmaunternehmen gemeinsam mit Anleihegläubigern ein Finanzpaket mit einem Startkapital von 120 Millionen Franken für die weltweite Vermarktung eines Blutdrucksenkers.
Auch Phoenix Mecano, Lastminute und Molecular Partners haben Zahlen beziehungsweise Geschäftsupdates vorgelegt und dürften damit heute für zusätzliche Bewegung im breiten Markt sorgen. Nach Börsenschluss legt zudem Landis+Gyr Quartalszahlen vor.
an/to
(AWP)