Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag leicht freundlich starten. Die Wall Street hatte sich nach ersten Daten vom Arbeitsmarkt gefangen und im Plus geschlossen. Unterstützung gab es auch von relativ stabilen Ölpreisen trotz der unverändert angespannten Lage in Nahost. Auch die Börsen in Asien zeigten sich soweit freundlich. «Wenn wir davon ausgehen, dass ein Grossteil der Zinserhöhungserwartungen bereits eingepreist sind, könnten stabile Ölpreise schon ausreichen, um den Appetit der Anleger wieder auf Aktien zu richten», kommentierte ein Händler.