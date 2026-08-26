Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit einer leicht freundlichen Tendenz erwartet. Unterstützung kommt von den US-Börsen, die am Vorabend nach Börsenschluss in Europa noch etwas zulegten. Als Kursstütze dienten an der Wall Street die deutlich gesunkenen Ölpreise sowie tiefere Anleiherenditen. Während hierzulande noch eine Reihe kleinerer Unternehmen ihre Halbjahreszahlen vorlegten, warten Börsianer insbesondere auf die Quartalszahlen von Nvidia. Die Erwartungen sind wie immer enorm hoch, so genannte Flüsterschätzungen erwarten sogar mehr als eine Umsatzverdopplung und damit könnten selbst starke Zahlen zur Enttäuschung werden.