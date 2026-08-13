Lage in Nahost weiter unklar

Weiter unklar ist auch die Lage in Nahost. Der Iran widersprach zuletzt wiederholt getätigten Aussagen von US-Präsident Trump, wonach die USA die Kontrolle über die Strasse von Hormus hätten. Der Preis für US-Öl blieb bei rund 83 Dollar pro Barrel: «Niedrig genug, um die Märkte kurzfristig zu beruhigen, aber immer noch hoch genug, um das Risiko eines Wiederanstiegs der Inflation aufrechtzuerhalten, sollte die Blockade andauern», so ein Händler.