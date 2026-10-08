Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel starten. Der Leitindex SMI hat am Vortag zwar zum vierten Mal in Folge höher geschlossen und dabei auch die Marke bei 13'800 zurückerobert. Die Stimmung bleibt aber angespannt. Dafür sorgen die weiter steigenden Anleiherenditen und die anhaltend hohen Ölpreise, was die Befürchtungen einer zunehmenden Inflation und weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed nährten.