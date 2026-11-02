Im regulären Handel einen Blick wert sein dürfte Arbonia, für die keine vorbörslichen Kurse gestellt werden. Der Ostschweizer Bauzulieferer musste wegen des schleppenden Geschäfts in Deutschland seine Prognose für das laufende Jahr senken. Dagegen hat Medartis dank starker Absatzzahlen die Prognose für 2026 erhöht und könnte damit ebenfalls bewegt sein.