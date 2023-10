Besonders deutlich geben die Aktien von Lonza (-1,4 Prozent) nach. Der Pharmazulieferer hat sich am (heutigen) Investorentag neue Ziele gesetzt. In den Jahren 2024 bis 2028 peilt das Unternehmen ein jährliches Umsatzwachstum von 11 bis 13 Prozent in Lokalwährungen an sowie eine Betriebsgewinnmarge zwischen 32 und 34 Prozent. Während die Umsatzziele besänftigten, sei die bei den Margen nicht der Fall, heisst es bei Jefferies in einem ersten Kommentar.