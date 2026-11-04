Andererseits droht in den USA nun das, was die Wall Street «Gridlock» nennt - politischer Stillstand. Denn auf der einen Seite steht der republikanische US-Präsident Donald Trump und auf der anderen wohl künftig ein von Demokraten dominierter Kongress. Dem Schweizer Aktienmarkt könnte der Ausgang der US-Wahlen wegen seines defensiven Charakters allerdings auch zu Gute kommen, heisst es in einem Kommentar der Bank Vontobel. An anderer Stelle wird auch davor gewarnt, die Zwischenwahlen zu stark zu bewerten. Denn für die Aktienmärkte sei es historisch betrachtet nämlich nicht so entscheidend gewesen, wer in dieser Wahl wie viele Sitze gewinnt oder verliert, so etwa die VP Bank.