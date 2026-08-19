Die US-Technologiebörse Nasdaq schloss daher klar im Minus und auch an den wichtigen techlastigen Börsen in Asien ging es deutlich bergab. Das könnte auch auf die hiesigen Techwerte abstrahlen. Impulse kommen von der laufenden Berichtssaison. Auch gut möglich ist, dass zur Wochenmitte das Sentiment hierzulande von den defensiven Index-Schwergewichten gestützt wird.