Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch gemäss vorbörslichen Indikationen mit moderaten Gewinnen in den Handel starten. Freundliche Vorgaben aus den USA mit neuen Rekorden bei den Techwerten sorgen für eine an sich positive Grundstimmung. Allerdings herrscht vor der Bekanntgabe der Zahlen des KI-Vorzeigeunternehmens Nvidia nach Börsenschluss eine gewisse Zurückhaltung.