Am Schweizer Aktienmarkt werden am Donnerstag tiefere Kurse erwartet. Negative Vorgaben aus den USA dürften die Aktien auch hierzulande belasten, heisst es am Markt. Am Vortag kam es an der Wall Street, die zunächst noch auf neue Höchstwerte gestiegen war, zu Gewinnmitnahmen. Diese werden sich nun wohl in Europa fortsetzen. Darauf deuten die vorbörslichen Indikationen hin.

21.12.2023 08:45