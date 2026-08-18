Für Zurückhaltung sorgt weiterhin die Lage im Nahen Osten. Nach dem ergebnislosen Auslaufen der US-iranischen Waffenruhe wurde in der Strasse von Hormus erneut ein Frachtschiff angegriffen. Zugleich verhärten sich die Positionen zwischen Washington und Teheran weiter, womit laut Marktbeobachtern die Hoffnungen auf eine rasche Entspannung schwinden. Die Ölpreise zogen entsprechend zuletzt an: ein Fass der Sorte Brent kostet am Dienstagmorgen wieder mehr als 91 Dollar je Fass.