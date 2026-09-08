Die Lage rund um die Strasse von Hormus bleibt dabei ein Belastungsfaktor. Hoffnungen auf einen möglichen Korridor für Tanker stünden weiterhin militärischen Risiken gegenüber, heisst es am Markt. Der Brent-Preis zog weiter an und notiert mit zuletzt rund 98,38 US-Dollar je Barrel nur noch knapp unter der Marke von 100 Dollar.