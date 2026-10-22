Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Indikationen auf eine negative Eröffnung zu. Nach dem Anstieg um über 900 Punkte seit Monatsbeginn scheint dem Leitindex SMI zumindest für den Moment der Schnauf auszugehen. Im Fokus stehen hierzulande insbesondere die Schwergewichte Nestlé und Roche mit Zahlen, welche den hiesigen Markt in die eine oder andere Richtung treiben könnten. Vorbörslich zumindest stützen beide den Gesamtmarkt. Aus den Top-50 liegen aber auch Quartalsabschlüsse von Galderma, Schindler, Kühne+Nagel und Galenica vor. Für Gesprächsstoff ist also gesorgt.