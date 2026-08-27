In den Fokus rückt nun aber auch bereits das jährliche Treffen der Notenbanker in Jackson Hole und dort insbesondere die Rede des Fed-Chefs Kevin Warsh. Die Investoren wollen wissen, ob sich daraus Hinweise für den Zinspfad der näheren Zukunft ablesen liessen. Der am Vortag publizierte PCE-Deflator hat in diesem Zusammenhang gezeigt, dass diese von der Fed favorisierte Inflationskennziffer weiter zu hoch ist. Und wenn diese Zahlen eines zeigen würden, heisst es in einer Einschätzung der Onlinebank Swissquote, dann dass die USA darauf reagieren müsse.