Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag seinen Rekordlauf wohl fortsetzen. Am Vortag hatten die Börsen weltweit den überraschend deutlichen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen gefeiert. Die Wall Street legte nach Marktschluss in Europa nochmals zu, während die Indizes in Asien ein gemischtes Bild abgaben. Derweil kamen die Ölpreise unter Druck und sorgten entsprechend für Erleichterung. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent lag am Morgen noch bei 94,16 US-Dollar. «Die Tür zu einer möglichen Jahresend-Rallye wurde gestern deutlich aufgestossen», sagte ein Händler. Anleger seien offenbar wieder bereit, trotz der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit höhere Risiken einzugehen.