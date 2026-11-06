An der Wall Street sei genau das eingetreten, was Anleger seit Monaten befürchten: Das Klumpenrisiko aus wenigen Tech-Schwergewichten räche sich und reisse die grossen Indizes mit in die Tiefe, kommentiert ein Marktexperte. «Investoren strömten alle gleichzeitig zum Ausgang, da sich jeder fragt, wann der KI-Hype wohl ein Ende finden wird», ergänzt eine weitere Händlerin. Zudem steht am Nachmittag in den USA mit dem monatlichen Arbeitsmarktreport noch ein wichtiger Treiber an. Es sei mit volatilen Entwicklungen am Aktienmarkt zu rechen, prognostiziert ein Stratege.