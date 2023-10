Die Marktteilnehmer dürften nun verstärkt auf die Unternehmensberichte fokussieren. Dabei würden angesichts der schwächelnden Konjunktur vor allem die Aussagen zu den weiteren Aussichten grosse Beachtung finden. Nach Givaudan am Vortag startet der Ergebnisreigen der Grosskonzerne kommende Woche so richtig. Am Mittwoch werden ABB und Swiss Re Zahlen vorlegen. Am Donnerstag folgen Schindler, Roche und Nestlé und am Freitag Sika. Bereits am Dienstag hält Lonza den Kapitalmarkttag ab, von dem die Anleger Aufschluss über den weiteren Geschäftsverlauf erwarten. Schon heute Nachmittag werden die US-Banken JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup Einblick in ihre Quartalsbilanzen gewähren. Zudem könnten auch die US-Import- und Exportpreise sowie der Stimmungsindex der Uni Michigan dem Markt Impulse verleihen.