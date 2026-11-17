Im Mittelpunkt bleibt der Technologiesektor. Die US-Regierung hat die Beschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia verschärft, um Umgehungsgeschäfte mit China zu erschweren. Zusätzlich richtet sich der Blick auf die nach US-Börsenschluss anstehenden Nvidia-Zahlen, die als wichtiger Stimmungstest für den gesamten KI-Sektor gelten. Ein weiterer Test folgt am Donnerstag mit dem erwarteten Börsengang von Anthropic.