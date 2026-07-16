Die Vorgaben von der Wall Street sind derweil nicht sehr ausgeprägt. Während sich der Dow Jones nach Europa-Schluss am Mittwoch kaum noch gross bewegte, legte der Tech-Index Nasdaq noch leicht zu. Laut einem Analysten gibt es derzeit eine «richtungslosen Grundtendenz» an den Märkten sowie eine «ausgeprägte Unentschlossenheit der Marktteilnehmer».
Daran ändert auch die weitere Eskalation im Iran-Krieg nichts. Nach den neuen Angriffen und Drohungen der USA gegen den Iran scheint eine diplomatische Lösung erneut in weite Ferne gerückt zu sein. Das US-Militär startete zuletzt gleich zwei Angriffswellen und attackierte zudem ein Schiff, das gegen die Blockade iranischer Häfen verstossen haben soll. Beim Ölpreis sorgte dies allerdings für keinen weiteren Schub. Er verharrte bei etwa 85 US-Dollar.
Zudem ist das Zollthema zurück. Die US-Regierung will diverse Importgüter aus Brasilien mit einem Zollsatz in Höhe von 25 Prozent belegen. Vorangegangen sei eine Untersuchung, die eine Vielzahl von unfairen Handelspraktiken offenbart habe, hiess es zur Begründung. Fällig werden die Zölle bereits ab Mittwoch nächster Woche.
ABB gut 3 Prozent im Plus
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI am Mittwochmorgen gegen 08.10 Uhr 0,40 Prozent höher bei 14'365,00 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex nach einem lange unentschlossenen Handel schliesslich um 0,46 Prozent zugelegt.
Der Grund für die Avancen des Gesamtindexes sind die deutlichen Gewinne bei ABB, die vorbörslich 3,2 Prozent höher gestellt werden. Der Konzern kündigte am Morgen eine Milliardenübernahme in Grossbritannien an und übertraf mit den wichtigsten Zahlen zum Q2 die Erwartungen der Analysten.
Ebenfalls deutlich im Plus sind bei den Blue Chips Partners Group (+1,6 Prozent). Das Unternehmen hatte am Vorabend erste Zahlen zum Halbjahr veröffentlicht.
Klare Gewinne verzeichnen ausserdem noch Richemont (+0,9 Prozent), wo der Höhenflug nach überraschend guten Zahlen vom Vortag weitergeht. Diverse Analysten reagieren nun mit Rating- und Kurszielerhöhungen auf die Ergebnisse.
Abgesehen davon notieren fast alle anderen SMI-Titel unverändert oder 0,1 Prozent im Plus. Einzige Ausnahme sind Novartis, die um 0,1 Prozent nachgeben.
Im breiten Markt verlieren Autoneum (-1,9 Prozent) nach einer Kurszielsenkung der UBS deutlich.
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(AWP)