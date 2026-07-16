Daran ändert auch die weitere Eskalation im Iran-Krieg nichts. Nach den neuen Angriffen und Drohungen der USA gegen den Iran scheint eine diplomatische Lösung erneut in weite Ferne gerückt zu sein. Das US-Militär startete zuletzt gleich zwei Angriffswellen und attackierte zudem ein Schiff, das gegen die Blockade iranischer Häfen verstossen haben soll. Beim Ölpreis sorgte dies allerdings für keinen weiteren Schub. Er verharrte bei etwa 85 US-Dollar.