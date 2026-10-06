Und auch wenn die Ölpreise ebenfalls für etwas Unterstützung sorgen, zeichnen sich im Iran-Konflikt letztlich doch keine Fortschritte ab. Wie die Helaba unter Verweis auf Medienberichte schreibt, nennt der iranische Präsident Gespräche mit den USA «sinnlos». Auch die anhaltend hohen Renditen für längerfristige US-Staatsanleihen bleiben wie ein Bremsklotz, da sie nach wie vor nahe ihrer Mehrjahrzehnthochs verharren. Auch in Europa bleibt das Thema präsent.