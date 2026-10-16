Derweil sprechen die Vorgaben grundsätzlich für einen versöhnlichen Wochenausklang. In den USA hat sich die Stimmung am gestrigen Donnerstag im Handelsverlauf aufgehellt. Standardwerte gewannen an Fahrt, während Technologie-Aktien ihre Verluste fast wettmachen konnten. Unterstützung kam dabei auch vom Anleihemarkt. Denn die Flucht raus aus der Techbranche in sichere Häfen liess Investoren wieder verstärkt nach Anleihen greifen. Damit stiegen deren Kurse, während die Renditen fielen.