Die vielen Unsicherheitsfaktoren dürften dem hiesigen Markt mit seiner ausgesprochen defensiven Ausrichtung weiterhin tendenziell entgegenkommen. So hat der SMI bereits in den letzten drei Wochen davon profitiert. In der vergangenen Woche erzielte der Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent, wobei die Ausschläge in beide Richtungen sehr hoch waren. Gesundheitswerte wie Galderma (+8,5 Prozent) oder Alcon (+5,8 Prozent) legten stark zu, während zyklische Titel wie ABB (-10,4 Prozent) oder Richemont (-8,3 Prozent) massiv abgestraft wurden.