«Der Thanksgiving-Feiertag hat den Märkten eine Atempause von der extremen Volatilität geboten, die sie in letzter Zeit im Griff hatte», fasst ein Händler zusammen. Das Marktgeschehen sei durch eine Erholung der globalen Risikobereitschaft geprägt gewesen, von der insbesondere der Technologiesektor profitierte. Dennoch blieben die Befürchtungen hinsichtlich eines ausgereizten KI-Handels sowie die Unsicherheit bezüglich der Zinsentwicklung vor dem Hintergrund steigender Inflation und im Vorfeld der FOMC-Entscheidung im nächsten Monat die beherrschenden Themen.