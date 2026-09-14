Die KI-Euphorie erhielt über das Wochenende einen markanten Dämpfer. Er sei besorgt, dass in sechs bis zwölf Monaten ein KI-Schwarm in der Lage sein könnte, das gesamte Internet zu übernehmen und potenziell Hunderte Milliarden Dollar Schaden zu verursachen, schrieb Anthropic-Chef Dario Amodei am Samstag. Er plädierte daher für eine Verlangsamung der KI-Entwicklung und erhielt Unterstützung von Sam Altman von OpenAI und Tech-Milliardär Elon Musk. Dabei stelle sich allerdings die Frage, wer bei einer solchen Tempodrosselung die inzwischen horrenden Kosten für die KI-Infrastruktur übernehmen solle, merken nun Beobachter an. An den techlastigen asiatischen Börsen ging es zum Teil klar bergab.