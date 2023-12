An der Schweizer Aktienbörse dürfte es zum Wochenstart leicht aufwärts gehen. Positive Vorgaben aus den USA und teilweise aus Asien stützten die Kurse, meinen Händler. Der Dow Jones Industrial etwa erreichte kurz vor der Schlussglocke am Freitagabend einen weiteren Höchststand seit Anfang 2022. Gleichwohl lautet die Devise vieler Investoren «Abwarten». Denn die laufende Woche ist gespickt mit wichtigen Ereignissen, welche die Märkte in die eine oder andere Richtung schicken könnten. Auf die US-Inflationszahlen vom Dienstag folgen die Notenbank-Entscheide in den USA (Mittwoch) sowie der Europäischen Zentralbank, der Bank of England und der Schweizerischen Nationalbank (Donnerstag).

11.12.2023 08:45